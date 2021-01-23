Париж, , 02:10 — REGNUM Участниками переговорного процесса по продлению действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США должны быть европейские страны. С таким заявлением 22 января выступила американский дипломат, бывшая заместитель госсекретаря США Роуз Геттемюллер в интервью французской газете Le Monde.

«Мы приближаемся к тому моменту, когда предстоящие переговоры будут касаться ограничения числа ядерных боеголовок. Процессы контроля могут проходить на территории европейских стран — членов НАТО», — сказала она.

Геттемюллер напомнила также, что в феврале 2020 года о необходимости участия европейских партнёров США в соглашении СНВ-3 заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Тогда он призвал выстраивать с Россией диалог взамен конфронтации и перестать быть просто наблюдателями за переговорным процессом.

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