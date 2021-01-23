Москва, , 00:57 — REGNUM Подробное информирование посольством США о несанкционированных акциях протеста в российских городах будет рассматриваться в Москве как попытка вмешательства во внутренние дела страны, заявили 22 января в министерстве иностранных дел России.

«Любые попытки подобного «освещения» несанкционированных митингов <…> вызовут соответствующую реакцию», — говорится в Telegram-канале МИД РФ.

Там добавили, что предпринимаемые американским посольством действия совпадают с «провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию «протестов в странах с неугодными им правительствами».

Ранее в Генеральной прокуратуре России предупредили, что полиция будет пресекать попытки провести незаконные акции протеста, а призывы к ним в интернете будут блокироваться путём ограничения доступа к сайтам.

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