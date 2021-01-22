Вашингтон, , 23:45 — REGNUM Первого зарубежного визита нового президента США Джозефа Байдена не следует ожидать в ближайшем времени. Об этом заявила на брифинге 22 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Несмотря на его желание нанести визит за рубеж, до этого пройдёт ещё какое-то время. На данный момент у меня нет объявления о том, когда это состоится», — сказала она.

При этом пресс-секретарь подтвердила планы главы Белого дома провести сегодня телефонные разговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Телефонные переговоры Байдена с другими иностранными лидерами должны состояться на следующей неделе, добавила Псаки, уточнив, что «они начнутся с союзников и партнёров Соединённых Штатов, включая многих европейских».