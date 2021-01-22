Москва, , 21:36 — REGNUM Законопроект об отмене «предельного возрастного ценза» для назначаемых президентом РФ чиновников направлен в комитет Госдумы по госстроительству, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

Согласно предлагаемым поправкам, на гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются главой государства, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.

Сейчас установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет.

Законопроект внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Реализация норм не потребует дополнительных средств из федерального бюджета, отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Госдума обсудит законопроект в приоритетном порядке в весеннюю сессию.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума в приоритетном порядке обсудит законопроекты Путина