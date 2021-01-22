Москва, , 21:21 — REGNUM Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

Инициатива направлена на восстановление механизма индексации и выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам, который был приостановлен с 2016 года.

В «Справедливой России» обратили внимание на то, что новыми поправками к Конституции предусматривается ежегодная индексация пенсий гражданам России. Депутаты также планировали обратиться в Конституционный суд, но не набрали необходимое число подписей.

По данным Пенсионного фонда России (ПФР), в стране 7,3 млн работающих пенсионеров. По подсчетам парламентариев, реализация норм потребует дополнительных расходов ПФР в 2021 году в размере почти 71 млрд рублей.

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Минтруд заверил, что варианты прорабатываются.

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