Нью-Йорк, США, 22 января 2021, 21:04 — REGNUM Оперативно оформить продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) призвал Москву и Вашингтон Генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщил 22 января журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
В ООН считают, что время, на которое продлевается договор, позволит выработать «новые договорённости по контролю над вооружениями».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, новая американская администрация выразила готовность продлить СНВ-3 на пять лет. Москва заявила, что готова немедленно начать переговоры по оформлению этого решения.
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