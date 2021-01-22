Нью-Йорк, США, , 21:04 — REGNUM Оперативно оформить продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) призвал Москву и Вашингтон Генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщил 22 января журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик «Генеральный секретарь призывает обе страны оперативно действовать для выполнения необходимых процедур по продлению договора до срока его истечения — 5 февраля».

В ООН считают, что время, на которое продлевается договор, позволит выработать «новые договорённости по контролю над вооружениями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новая американская администрация выразила готовность продлить СНВ-3 на пять лет. Москва заявила, что готова немедленно начать переговоры по оформлению этого решения.

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