Москва, , 20:52 — REGNUM По меньшей мере странной назвала злобную реакцию МИД Украины на предложение ДНР и ЛНР передать удерживаемых лиц Киеву официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном 22 января заявлении.

Захарова «Непонятно, почему этот жест доброй воли Донбасса вызвал такое раздражение украинской дипломатии».

Российский дипломат напомнила, что Донецк и Луганск хотят передать Киеву четырёх немолодых женщин «с не самым лучшим состоянием здоровья».

Донбасс решил из-за пробуксовки переговоров в Контактной группе, которая возникала из-за позиции Украины, поскорее передать женщин на родину, руководствуясь «гуманитарными соображениями».

Но Киев не только не воспользовался этим, но и обрушился с критикой на Россию, якобы наносящую «удар по нормандскому формату и трёхсторонней контактной группе».

Причём Леонид Кравчук, возглавляющий украинскую делегацию в Контактной группе, обвинил Россию в намерении «уклониться от выполнения международных договорённостей».

Раздражение у Киева вызвал тот факт, что ДНР и ЛНР предложили передать удерживаемых лиц депутату Верховной рады Виктору Медведчуку (лидер «Оппозиционная платформа — За жизнь»). Однако, это было сделано, потому что он, очевидно, «вызывает больше доверия у Донбасса», отметила представитель МИД РФ.

Захарова «Нервная реакция Киева говорит о том, что украинские власти ставят политические амбиции выше гуманитарных интересов собственных граждан».

Москва призвала Киев задействовать остатки здравого смысла и человечности и реализовать гуманитарный жест доброй воли Донбасса.

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