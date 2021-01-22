Киев, , 20:47 — REGNUM Полиция Киева открыла уголовное производство по факту задержания возле Верховной рады вооруженного мужчины.

Об этом вечером 22 января сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что силовики обратили внимание на автомобиль Skoda, который заехал на охраняемую территорию. Работники полиции решили проверить транспортное средство и обнаружили предмет, похожий на боевой пистолет, и патроны к нему, а также нож.

В настоящий момент опасные предметы изъяли для направления на экспертизу, их происхождение выясняют.

Владелец оружия — 48-летний уроженец Николаевской области. Полиция не сообщает, как он объяснил данную ситуацию.

Согласно источнику, уголовное производство возбудили по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Отметим, что из-за локдауна Верховная рада возобновит работу только 25 января, сегодня в здании парламента, кроме обслуживающего персонала, никого не было.