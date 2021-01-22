Банги, , 20:46 — REGNUM В Центральноафриканской республике (ЦАР) правительство ввело чрезвычайное положение из-за наступления отрядов мятежников на столицу страны Банги, сообщает 22 января BBC News со ссылкой на представителя правительства.

По его словам, режим будет действовать 15 дней, в течение которых военные получат право совершать аресты без санкции суда.

Армия ЦАР и миротворческие силы ООН стараются остановить наступление мятежников. Спецпредставитель генсека ООН и глава миссии в ЦАР Манкер Ндиайе заявил, что ситуация в стране сложная.

Мятежники не признают законность нынешнего президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеры, который, в свою очередь, обвиняет бывшего главу государства Франсуа Бозизе в провоцировании эскалацию насилия в стране.

Напомним, кроме миротворческого контингента ООН в ЦАР работают несколько сот российских военных инструкторов.

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