Киев, , 20:34 — REGNUM В проекте закона о государственной политике переходного периода в отношении Донбасса власти Украины отказались от использования понятия «коллаборант».

Об этом 22 января заявил прессе вице-премьер-министр правительства Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Более того, как отметил чиновник, власти Украины вообще приняли решение отказаться от слова «коллаборант», не только в данном законодательном акте, касающемся Донбасса.

«Я сам сначала использовал его в своих публичных интервью и даже говорил, что мы должны принять законодательство о коллаборантах… Но когда мы начали изучать международный опыт, в том числе исторический, то мы увидели, что коллаборация имеет очень спорное значение… Под коллаборацию могут попасть с большой вероятностью нормальные люди, заложники», — пояснил Резников.

ИА REGNUM напоминает, что при президенте Порошенко в Верховной раде Украины рассматривался законопроект о коллаборационизме. Документом предлагалось запретить украинцам, которые оказывали содействие «оккупационным властям», избираться или работать в органах государственной власти. Однако после дискуссий этот законопроект был отозван с рассмотрения.