26 января 2021 | Время чтения 4 мин

Младжан Джорджевич, , 21:00 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич совершил новый акт предательства национальных интересов нашей страны. На основании Брюссельского соглашения, подписанного в 2013 году, 14 декабря 2020 года он передал так называемому государству «Косово» управление электроэнергетической системой во всем южном сербском крае, включая его северную часть, в основном населенную сербами.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Сербская компания «Электросети Сербии», которая до тех пор поставляла электроэнергию в северную часть Косово и Метохии, перестала это делать, и вся система была передана под юрисдикцию компании «КОСТТ» из Приштины. Электроэнергия отныне поступает в Косово и Метохию не из центральной Сербии и города Нови-Пазар, как это было до сих пор, а по новым линиям электропередачи из Албании, поскольку «КОСТТ» является частью единого энергоблока Албании и Косово. Другими словами, этим решением Вучич передал всю энергосистему Косово и Метохии в руки «Великой Албании».

Таким образом, во время его правления была упразднена еще одна часть сербской государственности в Косово. После упомянутого Брюссельского соглашения, установления таможни между Косово и центральной Сербией, предоставления Приштине телекоммуникационной системы, международного телефонного кода, международного признания, интеграции сербской судебной системы и сербской полиции в «косовскую систему» и других уступок в соответствии с Вашингтонским соглашением в этом году (в том числе и признание независимости края Израилем), теперь сепаратистам передана вся электроэнергетическая система.

Полиция Сербии Mup.gov.rs

Речь идет не только о передаче имущества и инфраструктуры электроэнергетики Сербии стоимостью в несколько миллиардов долларов (вся схема электроснабжения, шахты, запасы угля, свинца, цинка и других ценных руд), которые Вучич практически отдал «Косово», хотя Сербия десятилетиями инвестировала в них, но, что еще более важно, президент Сербии подарил сепаратистам еще один инструмент, который они смогут использовать в качестве средства давления на местных сербов.

Поскольку «КОССТ» теперь будет распределять и выставлять счета за электроэнергию во всех районах, включая сербские, эта компания также будет иметь право отключать электричество и взыскивать долги с сербов. Фактически это означает, что власти Приштины смогут оказывать давление на сербов, шантажировать их, лишать их права на электричество без каких-либо оснований, пока не завершится давно начатая этническая чистка оставшегося сербского населения. И это стало возможным благодаря Александру Вучичу.

Реакция косовских и албанских официальных лиц, как и ожидалось, праздничная. Эди Рама, премьер-министр Албании, и Авдулах Хоти, так называемый премьер-министр «Косово», говорили об «окончательном достижении энергетической независимости Косово» и «важном шаге на пути к окончательному объединению Албании и Косово». По словам албанских лидеров, решением предоставить им энергоснабжение Белград снял вето, наложенное на этот вопрос много лет тому назад. Эди Рама также заявил, что это «первый реальный результат мини-Шенгена», который, напомню, является инициативой Вучича с целью «объединить страны Западных Балкан».

Помимо албанцев, многие европейские страны, спонсоры так называемой независимости Косово, с энтузиазмом приветствовали эту новость, поскольку теперь их (в первую очередь немецкие) компании смогут извлекать экономическую выгоду из существующих и планируемых новых шахт, управление которыми власти Приштины должны будут им передать. Благодаря таким шагам те же самые страны очень скоро с помощью Вучича построят шоссе из порта Дуррес в Албании в Ниш в Сербии и далее в Европу, что станет важным транзитным пунктом для нужд НАТО.

Александр Вучич и Йенс Столтенберг Predsednik.rs

Все это время режим Вучича хранит молчание и избегает обсуждения этой темы. Несколько заявлений, сделанных по этому поводу мелкими государственными чиновниками, гласили, что «у сербов все еще будет электричество». Никто с этим не спорит, но никто из них, как и сам Вучич, никогда не отрицал, что албанцы смогут использовать систему энергоснабжения против нашего народа в Косово. Да и как отрицать факты? Об этом свидетельствует и то, что в среду, 16 декабря, прошла встреча между Вучичем, представителями государственных компаний, отвечающих за электроснабжение в Сербии, и представителями сербов из Косово — без присутствия общественности. Результат пока неизвестен, и, согласно официальному сообщению, он будет объявлен в ближайшие 72 часа. Что так скрывается от сербской общественности, если не очередное предательство?

Скрывается то, что этим шагом Вучич и его режим продолжают позорную торговлю сербами в Косово и Метохии. Они использовали озабоченность всего сербского общества чрезвычайной ситуацией из-за коронавируса, чтобы продать еще один элемент сербской государственности. За все эти годы они ничего не получили взамен, кроме частных привилегий для себя и своих соратников — возможность воровать, обогащаться, угнетать политических оппонентов и доводить Сербию до состояния дополитического общества. Этот последний шаг — еще один кирпичик в башне предательства, которую Вучич строит с 2012 года, и ему придется за это ответить, как только Сербия снова станет свободной. Я ему это обещаю.

Оригинал Президент Сербии снова предал косовских сербов создан 18.12.2020 в 16:32Авторы: Младжан Джорджевич

Читайте развитие сюжета: После Косово Албания намерена объединить энергосистему и с Македонией