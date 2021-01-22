Донецк, , 20:19 — REGNUM Обстрелу подвергли окраины прифронтовой Горловки (ДНР) ВСУ вечером 22 января, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Атака, начавшаяся в 18:30 мск, велась с позиций ВСУ в районе посёлка Шумы. В направлении посёлка шахты 6/7 украинскими войсками было выпущено 15 гранат из автоматического гранатомёта на станке (АГС).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за неделю ВСУ совершили 40 огневых провокаций на линии разграничения в ДНР.

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