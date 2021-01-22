Париж, , 20:20 — REGNUM Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) выявил в своем еженедельном отчете о смертности в стране, что с начала января 2021 года она находится на уровне конца октября 2020 года. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает BFM TV.

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В среднем с 1 по 11 января ежедневно от различных причин умирали 2 020 человек, что на 6% выше, чем в тот же период 2020 года. На данный момент показатели смертности находятся на уровне последних двух недель октября 2020 года, когда ежедневно умирали в среднем 2 260 человек.

В среднем, как сказано в отчете, в 2020 году во Франции умерли на 54 500 человек больше, чем в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции количество школ, временно закрытых из-за выявления случаев заболевания SARS-CoV-2, утроилось за последнюю неделю.

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