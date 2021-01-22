Вашингтон, , 20:13 — REGNUM Глубоководный ядерный беспилотник «Посейдон» является для России «страховым полисом» в случае уничтожения США российских баллистических ракет, сообщает 22 января журнал Forbes.

«Россия всерьез настроена на принятие на вооружение этого подводного 25-метрового беспилотника с ядерной энергетической установкой», — пишет издание.

Автор материала поясняет, что «Посейдон» способен подвергнуть ядерному удару прибрежные города и военные базы США на поздней стадии ядерной войны. Для транспортировки этих аппаратов «судного дня» Россия достраивает четыре атомные субмарины.

В случае ядерного конфликта «Посейдоны» будут запущены из безопасных российских прибрежных вод, беспрепятственно пересекут Атлантический океан и произведут ядерные взрывы у берегов США.

При этом издание отмечает, что «Посейдоны» стали ответом на попытки США построить противоракетную систему, способную нейтрализовать ядерный потенциал России.

По мнению эксперта по ядерному оружию Кингстона Рейфа, «Посейдоны» станут «страховым полисом» на тот случай, если США смогут перехватить российские баллистические ракеты.

«Инвестиции в эти системы свидетельствуют о реальной озабоченности обороной и безопасностью страны», — заявил Рейф.

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