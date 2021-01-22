Москва, , 19:56 — REGNUM Посол США в Москве Джон Салливан в телефонном разговоре с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым проинформировал о решении Вашингтона вернуться к Парижскому соглашению по климату и восстановить членство во Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает 22 января пресс-служба МИД России

«Посол проинформировал о решении администрации Джозеф Байдена вновь присоединиться к Парижскому соглашению, а также об отмене решения о выходе США из Всемирной организации здравоохранения», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе беседы стороны сошлись во мнении, что «борьба с такими вызовами, как изменение климата и пандемия коронавируса, является важным пунктом международной повестки дня и их преодоление возможно только за счет консолидированных усилий».

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны