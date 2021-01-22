Банги, 22 января 2021, 19:33 — REGNUM В окружении мятежных незаконных вооружённых формирований оказалась к настоящему моменту столица Центрально-Африканской Республики, передаёт 22 января BBC News.
Силовики совместно с миротворцами сопротивляются продвижению боевиков к Банги. В ООН оценили сложившееся положение как сложное.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 января, в ЦАР на 15 дней ввели режим ЧП из-за наступления боевиков. Москва решила пока оставить в республике свой контингент военных инструкторов.
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