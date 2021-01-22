Вашингтон , , 19:38 — REGNUM Дело об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа может быть рассмотрено в суде уже на следующей неделе. Многие республиканцы недовольны такой беспрецедентной скоростью хода событий, потому что у Трампа не остается времени на подготовку к судебному разбирательству, сообщает 22 января CNN.

Чарльз Шумер, член Демократической партии, заявил, что палата представителей отправит статью об импичменте Трампа в суд уже 25 января.

Передача палатой представителей статьи об импичменте в понедельник будет означать, что суд начнётся во вторник, 26 января, в 13:00 по восточному времени — если только Сенат не примет решение отложить дело.

Сенатор Джон Корнин дал понять, что как только начнется процесс, Сенат не будет заниматься никакими делами, кроме судебного разбирательства.

«Мы не будем принимать никаких законов, мы не будем работать над облегчением COVID-19, мы не будем делать ничего, кроме обсуждения импичмента человека, который даже не является президентом», — сказал Корнин.

Как долго продлится суд? Это открытый вопрос. Большинство считает, что это будет более короткий судебный процесс, чем в 2020 году, который длился 21 день. Но это будет зависеть от вопросов сенаторов и от того, будут приглашены свидетели или нет.

Напомним, что Трампу был объявил импичмент палатой представителей США 13 января, второй раз за время его президентского срока. Бывшего президента обвинили в «подстрекательстве к мятежам», которые прошли 6 января в Капитолии.