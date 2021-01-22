Москва, , 19:24 — REGNUM Решением по отмене закона, возвращающего русскому языку в Молдавии статус языка межнационального общения, молдавский Конституционный суд продемонстрировал, что ему даётся «европейский выбор».

Майя Санду President.gov.ua

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в заявлении, опубликованном 22 января на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Майи Санду о «европейском выборе», который предполагает следование европейским ценностям». Захарова «Непонятно, как решение Конституционного суда Молдавии, ущемляющее права русскоязычного населения, соотносится с заявлениями [молдавского президента]о «европейском выборе», который предполагает следование европейским ценностям».

Российский дипломат напомнила, что в ЕС есть такие страны, где статус государственного имеют языки, на которых говорят не более одного процента населения. При этом Санду заявляет, что ведёт Молдавию в Европу. Захарова напомнила, что в Молдавии русским языком владеют 80% жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 января, молдавский КС признал неправомочным закон «О функционировании языков на территории Республики Молдова», который возвращал русскому языку в Молдавии статус языка межнационального общения. Молдавские социалисты заявили, что вновь инициируют принятие этого закона в парламенте.

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