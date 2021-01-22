Милан, Италия, , 19:13 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в нынешнее крайне непростое для страны время сосредоточился не на спасении страны, а на спасении собственной должности, заявил в интервью La Verita в пятницу, 22 января, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Конте совершенно справедливо говорит о том, что стране от правительства нужен «новый поворот», только откуда может взяться этот поворот, если в правительстве предлагается работать тем же партиям под руководством того же премьера, отметил Берлускони.

Читайте также: Много шума — и ничего? Как в Италии не поменялось правительство

Кризис, в котором оказалась Италия по вине всей правящей коалиции и прежде всего лидера «Живой Италии» Маттео Ренци, крайне серьезен, и выходить из него нужно как можно быстрее, добавил политик.