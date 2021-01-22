Вашингтон, , 19:05 — REGNUM Кандидатура генерала Ллойда Остина утверждена американским Сенатом на должность министра обороны США, сообщили 22 декабря в пресс-службе верхней палаты Конгресса.

Ллойд Остин

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Следующим шагом станет утверждение его кандидатуры президентом Штатов Джо Байденом, который и предложил кандидатуру Остина. Напомним, Остин станет первым чернокожим главой Пентагона. 19 января он заявлял, что выступает за поставку оружия на Украину, «необходимого ей для самозащиты».

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