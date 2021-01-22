Вашингтон, , 18:54 — REGNUM Передача резолюции об импичменте 45-го американского президента Дональда Трампа в Сенат состоится 25 января, сообщил 22 января журналистам лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

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По его словам, информация о дате передачи документа поступила к нему от спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США, несмотря на то, что Трамп перестал быть президентом, демократы готовят процесс с обвинениями в его адрес в связи с инцидентом 6 января 2021 г., когда на здание Конгресса напали его сторонники.

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