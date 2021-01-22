Тирана, , 18:19 — REGNUM Обвинения в адрес российского дипломата Алексея Кривошеева, объявленного в Албании персоной нон грата, беспочвенны, говорится 22 января в заявлении посольства России в Албании.

Комментируя высылку Кривошеева из Албании якобы за многочисленные нарушения карантинных мер, российское ведомство заявило, что имя этого дипломата до сих пор ни разу не упоминалось в ходе контактов между посольством России и МИД Албании.

Посольство добавило, что у Кривошеева в начале ноября прошлого года была выявлена коронавирусная инфекция, в связи с чем он и его семья полмесяца пробыли на самоизоляции, строго соблюдая режим.

«Считаем, что выдвинутые в его адрес обвинения беспочвенны и носят надуманный характер, — говорится в сообщении. — На фоне этого заверения албанской стороны в стремлении к развитию дружественных отношений вызывают сомнения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 января, власти Албании дали Кривошееву 72 часа, чтобы покинуть республику. Якобы он был замечен в неоднократных нарушениях карантина.

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