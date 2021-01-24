Андрей Ганжа, 24 января 2021, 20:00 — REGNUM

Канцелярия премьер-министра Венгрии

«Венгерская проблема» в Закарпатье — это не столько проблема, сколько паранойя западно-украинских национал-радикалов, панически опасающихся ухода региона в объятия красно-бело-зеленого венгерского триколора. Хотя личный опыт общения убеждает: меньше всего закарпатские венгры хотят прекращения существования своей общины. А зачем? Они и так уже почти все имеют венгерские паспорта и по факту являются гражданами Евросоюза в отсталой стране. Со всеми вытекающими отсюда профитами. А в Венгрии что? В Венгрии их часто называют «оросами», «русскими». В современной Европе это совсем не комплимент.

Но украинским радикалам, как и центральной власти, необходим «враг». Поскольку без его образа очень трудно объяснить: как за какие-то семь лет можно было загнать страну в состояние прогрессирующего коллапса. Это в целом. А если в частности: то как объяснить откровенный провал «Слуг народа», недавних триумфаторов украинской политики на прошедших местных выборах? Кстати, всё то, о чем пойдет речь ниже, по мнению моего доброго знакомого закарпатского журналиста Владимира Маски, во многом связано именно с выборами: это «дымовая завеса», лебединая песня главы Закарпатской администрации Алексея Петрова, увольняемого за невыполнение задания по смене мэра Ужгорода.

Комментарий Алексея Петрова о следственных действиях, проводимых против венгерских фондов на Закарпатье
Комментарий Алексея Петрова о следственных действиях, проводимых против венгерских фондов на Закарпатье
Carpathia.gov.ua

Вот и гоняют национальные меньшинства образовательно-языковыми кнутами да частными «инцидентами». А венгров гоняют так, что впервые в европейских ОФИЦИАЛЬНЫХ документах в отношении Украины использовали термин «гражданская война».

Это стало возможным в результате «инцидента в Сюрте». Сюрте — село между Ужгородом и Чопом, центр объединенной территориальной общины. Населено в основном этническими венграми. 30 ноября только что избранные депутаты «Сюртивской ОТО» после присяги дружно спели гимн Венгрии вместо гимна Украины. Тайком снятое видео стало популярным в интернете, «патриотически» настроенные пользователи подняли антивенгерскую волну. Закарпатские интернет-ресурсы опубликовали провокационный видеоролик с изображением неизвестного мужчины в маске и символикой «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на фоне указателя населенного пункта Берегово (центр венгерской ирреденты). На видео он выступает с угрозами в отношении венгров (это видео уже заблокировано на YouTube).

А СБУ начало обыски в Венгерском колледже Закарпатья имени Ференца Ракоци, в здании благотворительного фонда Закарпатского центра экономического развития имени Эгана Эде, в штаб-квартире Венгерской культурной ассоциации Закарпатья (KMKSZ) в Ужгороде и в квартире главы KMKSZ Ласло Брензовича.

Ни «патриоты», ни силовики не сообразили, что Himnusz был спет не ВМЕСТО, а после обязательного гимна Украины. А ведь это совершенно меняет картину происшедшего: после обязательной церемонии депутаты могут петь хоть Shine On You Crazy Diamond. То есть становится понятно, что видеозапись носит недостоверный и провокативный характер.

Бойцы СБУ
Бойцы СБУ

На следующий день после инцидента, 1 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вызвал к себе венгерского посла Иштвана Ийдярто из-за исполнения венгерского гимна депутатами Сюртовской ОТГ после присяги. Ладно, «патриоты» могут этого не знать, но главный по иностранным делам в стране обязан знать, что Himnusz Ференца Кельчи официально стал гимном Венгрии только в 1989 году, а до этого рассматривался как молитва. Об этом Кулебе не без троллингового ехидства напомнило в своем «заявлении» посольство Венгрии: «Эта молитва является частью культурного наследия и самобытности венгров, живущих в любой точке мира, подобно венгерским национальным цветам (красно-бело-зеленый). Они сохраняются и используются венгерскими общинами во всём мире не как символ Венгрии, а как символ принадлежности к венгерской нации, как это имеет место с венграми, проживающими в Украине».

Но всё это — «дежурные танцы» вокруг уже привычной проблемы. А новация — в той неожиданно резкой позиции, которую занял в этой связи Будапешт. Депутаты Европейского парламента от правящей партии Венгрии увидели в событиях на Закарпатье ситуацию «гражданской войны»: «Украинская власть создает на Закарпатье ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженных сил украинской властью против лидеров и организаций венгерской общины на Закарпатье» (совместное заявление депутатов Европарламента от партий «Фидес» и Христианско-демократической народной партии (ХДНП), опубликованное 1 декабря). И следует учесть, что «Фидес» и ХДНП — это и есть правительственная коалиция в современном парламенте Венгрии (133 мандата из 199).

А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обратился к министрам иностранных дел стран НАТО с двумя просьбами. Кроме проявления солидарности, он призвал не оказывать давление на Венгрию, чтобы она отказалась от своего вето на проведение заседаний Совета Украина — НАТО на министерском уровне. После обыска в понедельник он сказал, что никто не может ожидать такого жеста от Венгрии после таких событий.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Ministério das Relações Exteriores

Поскольку Венгрия и Польша сейчас являются «возмутителями спокойствия» в Европе (блокируют принятие евробюджета), то Европа и относится к ним с особым трепетом, стараясь «не будить зверя». С трепетом отреагировал и генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что Альянс «не будет вмешиваться в спор Венгрии и Украины и призывает обе страны самостоятельно решить конфликт». Придворные украинские медиа отреагировали на это заявление Столтенберга с непонятным оптимизмом. Хотя, по сути, оно означает, что атлантисты не станут реагировать и на жалобы Киева по поводу подогреваемых Будапештом автономистских настроений. То есть сухой остаток «инцидента Сюрте» таков: Киев получил новое препятствие в своих евроинтеграционных устремлениях, а Будапешт расширил окно своих возможностей в действиях на Украине.

У венгров есть замечательный танец — чардаш. Он начинается с медленного вступления по кругу, но развивается в крайне стремительном ритме. Действия Украины в своем Закарпатье чем-то напоминают чардаш. Начавшись с глупо-вальяжных решений Украины по поводу образования и языка, он ускорился до ритмов «гражданской войны». И все по кругу, все по венгерским граблям.

Оригинал Украинский чардаш на венгерских граблях создан 04.12.2020 в 10:24Авторы: Андрей Ганжа