Вашингтон, , 18:49 — REGNUM Американский политик Митч Макконнеллл пытается отложить суд по делу импичмента Дональда Трампа до февраля, чтобы у экс-президента было больше времени для подготовки к суду. Об этом 22 января сообщает Associated Press.

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Демократы Палаты представителей США — обвинившие Трампа за «подстрекательство к мятежу» в Капитолии 6 января и проголосовавшие за его импичмент — дали понять, что они хотят быстро перейти к суду, поскольку для того, чтобы новому президенту Джо Байдену двигаться дальше, необходимо до конца разобраться с импичментом Трампа.

Однако Макконнелл в своем заявлении предложил увеличить сроки, чтобы первая стадия судебного процесса об импичменте была запущена только на следующей неделе, 28 января.

«Республиканцы Сената твердо едины в том, что Сенат, администрация президента и сам бывший президент Трамп заслуживают полного и справедливого процесса, уважающего его права, а также серьезные фактические, юридические и конституционные вопросы, поставленные на карту», — особенно учитывая беспрецедентную скорость процесса в Палате представителей, заявил Макконнелл.

Напомним, что Трампу был объявил импичмент Палатой представителей США 13 января, второй раз за время его президентского срока. Бывшего президента обвинили за «подстрекательство к мятежам», которые прошли 6 января в Капитолии.