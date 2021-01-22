Москва, , 18:04 — REGNUM В комитете Госдумы по контролю и регламенту объяснили голосование умершего из-за коронавируса депутата.

Член комитета Владимир Поздняков (КПРФ) допустил, что произошла ошибка, возможно, за него проголосовали коллеги, и подчеркнул, что подобного быть не должно.

Вместе с тем регламент Госдумы запрещает голосовать за отсутствующих на заседании депутатов, однако, как отмечают сами парламентарии, норма нарушается.

О смерти депутата Госдумы Вахи Агаева (КПРФ) стало известно 23 сентября 2020 года. По данным СМИ, умерший парламентарий в день смерти проголосовал по восьми законопроектам.