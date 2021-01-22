Киев, , 18:01 — REGNUM Первый вице-спикер Верховной рады, представитель «Слуги народа» Руслан Стефанчук надеется, что парламент поддержит во втором чтении и в целом изменения в Конституцию относительно сокращения количества народных депутатов с 450 до 300.

Об этом он сказал сегодня, 22 января, представляя план законопроектных работ парламента на 2021 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это обещали практически все политические партии и очень надеюсь, что решение найдет поддержку», — отметил первый вице-спикер.

14 января комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять законопроект о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300. В комитет отметили, что возвращаются к рассмотрению этого вопроса после значительного перерыва в полтора года.

Вопрос о сокращении числа депутатов в Раде был вынесен на всеукраинский опрос, который состоялся 25 октября 2020 года и 95% респондентов ответили на него положительно.