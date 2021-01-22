Киев, , 17:50 — REGNUM Политический обозреватель Юрий Ткачев считает «полным трэшем» фактический отказ украинской власти принимать людей, которых республики Донбасса освободили при посредничестве председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Свое мнение эксперт выразил сегодня, 22 января.

Ткачева возмутило поведение украинской власти, которая фактически отказалась пустить на территорию Украины группу женщин, которых в ДНР и ЛНР согласились освободить при посредничестве Виктора Медведчука.

«ДНР и ЛНР согласились безвозмездно передать Украине группу пленных. При одном условии: передавать их будут Медведчуку. Украина… отказалась принимать этих пленных, о чём заявил глава украинской делегации в контактной группе Кравчук», — напоминает он последние события.

«Тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего-то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр?» — приводит политолог слова Леонида Кравчука.

Ткачев пояснил, что на самом деле украинская власть отказывается пускать своих граждан на подконтрольную территорию Украины только из-за того, что руководство республик Донбасса передает их Медведчуку.

«На самом деле же дело, конечно, не в реестрах и не в документах. Дело в Медведчуке, о чём Кравчук дальше прямо говорит», — подчеркнул обозреватель.

Он констатировал, что из-за зависти к авторитету Медведчука, власти Украины отказались от своих граждан, удерживаемых в тюрьмах республик Донбасса.

«Ещё раз, внимательно: чтобы не «поднимать авторитет» Медведчука, Украина оставила своих людей в плену… Это какой-то такой трэш, что даже не знаю, что и сказать», — с возмущением заключил Юрий Ткачев.

ИА REGNUM напоминает, что ранее народный депутат Украины Виктор Медведчук направил официальное обращение главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову, в котором сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины, находящихся в республиках Донбасса, домой, к их семьям, на подконтрольную Украине территорию.

Лидер оппозиции подчеркнул, что имеет такие полномочия как депутат Рады, который должен «реализовывать представительские функции украинского народа, а также действовать в защиту законных интересов украинских граждан».