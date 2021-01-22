Москва, , 17:41 — REGNUM Российская сторона не получала запросов о выдаче Ливану двоих граждан РФ, фигурирующих в деле о взрыве в порту Бейрута, но даже при получении такого запроса никакой выдачи не будет, сообщает 22 января «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Уточняется, что это официальный ответ на соответствующий запрос информагентства.

«В Генеральную прокуратуру РФ запросы компетентных органов иностранных государств о выдаче и правовой помощи в отношении Гречушкина И.В. и Прокошева Б.Н. не поступали… Принимая во внимание, что Гречушкин И.В. и Прокошев Б.Н. являются гражданами РФ, они не подлежат выдаче другому государству, а также задержанию на территории РФ по запросам компетентных органов в целях выдачи», — цитирует агентство ответ представителей Генпрокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Интерпол объявил в розыск двух граждан РФ и одного гражданина Португалии в связи с их причастностью к делу о взрывах в порту Бейрута.

По мнению прокуратуры Ливана, капитан судна, привезшего в 2014 году в Бейрут груз нитрата аммония, Борис Прокошев, а также владелец грузового судна Игорь Гречушкин, причастны к взрыву, произошедшему в 2020 году.

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