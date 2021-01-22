Москва, , 17:25 — REGNUM Вопросы контроля над вооружениями обсудили 22 января российский и белорусский министры иностранных дел Сергей Лавров и Владимир Макей, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Отмечается, что переговоры велись по телефону. «Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних российско-белорусских отношений и текущие проблемы в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями», — сообщили в МИД РФ.

Добавим, что переговоры Москвы и Минска состоялись на фоне заявления Вашингтона о готовности продлить на пять лет российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Читайте также: МИД РФ о продлении СНВ-3: готовы договариваться с США, не откладывая

Читайте ранее в этом сюжете: В Белоруссии разъяснили позицию по возможности выхода из ДОН

Читайте развитие сюжета: Гарантия уничтожения — Forbes пугает американцев «Посейдоном»