Загреб, , 17:26 — REGNUM Оппозиция парламента Хорватии осудила националистическое приветствие «За Родину готовы» на праздновании 28 годовщины военной операции «Масленица» армии Хорватии 22 января в 1993 году против вооружённых сил Республики Сербская Краина. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Что это за страна, где от участия в параде вынужден отказаться президент, а не националистические группировки», — заявила оппозиционная партия в парламенте Хорватии.

Напомним, президент Хорватии Зоран Миланович отказался принять участие в программе парада и приказал военному штабу вооружённых сил покинуть это мероприятие.

Представитель оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Арсен Баук напомнил, что президент справедливо приказал военным командирам отказаться от празднования этого юбилея.

«Организаторам, правительству и всем остальным он направил ясный посыл о том, что и во время празднования таких юбилеев важно помнить о том, что не нужно бежать впереди паровоза», — подчеркнул Баук.