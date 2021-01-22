Подгорица, , 17:13 — REGNUM В Черногории появилась инициатива создания партии мусульман. Лидер инициативной группы Хаджбия Скендерович сообщил, что около 45 000 черногорских мусульман, которые объявляют себя мусульманами или черногорцами исламского вероисповедания, не имеют надлежащего политического представительства. Поэтому есть инициатива создать отдельную политическую партию.

По его словам, это будет партия черногорских мусульман и всех других, разделяющих гражданские ценности.

Скендерович отмечает, что черногорские мусульмане до сих пор были в основном активны в других гражданских партиях и пытались через них осуществлять свои права.

«Однако в свете последних событий мы осознаем, что постепенно становимся гражданами второго сорта. В предыдущий период мы были недостаточно представлены в политической и общественной жизни Черногории», — говорится в заявлении.

По этой и по многим другим причинам они выступили с инициативой по созданию партии мусульманского меньшинства Черногории, которая будет в первую очередь носить гражданский характер, потому что, как добавляет Скендерович, черногорские мусульмане характеризуются именно той гражданской нотой, которая украшала их на протяжении веков.

«Мы не едем в Белград, Сараево, Загреб или Тирану за мнениями, мы обращаем наши сердца и души только в Цетине, Подгорицу, Бар, Биело Поле, Румию, Ловчен, Хайлу, Беласицу, Проклетие. Для нас нет другой и лучшей страны, чем Черногория, и мы будем только бороться за нее», — говорит Скендерович.