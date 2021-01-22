Киев, , 17:17 — REGNUM У главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кравчука явная истерика, и он готов «сгноить украинцев» в тюрьмах республик ДНР и ЛНР, лишь бы насолить лидеру оппозиции Виктору Медведчуку, считает украинский политолог Кирилл Молчанов.

Свое мнение эксперт выразил сегодня, 22 января, комментируя ситуацию с возможным односторонним возвратом нескольких граждан Украины республиками Донбасса.

Молчанов отмечает, что истерика Кравчука проявляется в том, что всю неделю он занимается тем, что пытается сорвать освобождение четырех украинок.

«Когда он узнал, что власти ДНР и ЛНР предложили главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку забрать людей, вышел в эфир и заявил, что сделает все, чтобы этого не произошло. То ли у Кравчука старческое помутнение рассудка, то ли это ему в офиса президента посоветовали, но глава делегации заявил, что Киев готов говорить с Донбассом как с государством, лишь бы только Медведчуку не отдавали пленных», — подчеркивает политолог.

Напомним, что процесс передачи части удерживаемых граждан Украины председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку уже остановлен, поскольку самолет, который должен был привезти людей, не вылетел, об этом накануне, 21 января, общественности сообщил как раз Кравчук.

Молчанов в своем посте акцентирует внимание на то, что первый президент Украины радостно заявил, что процесс передачи пленных граждан Украины Медведчуку остановлен, поскольку самолет с ними не вылетел.

«Но ведь он и не должен лететь! Если бы господин Кравчук хоть малость интересовался происходящим, он бы знал, что Медведчук подал заявку на прохождение освобожденными КПВВ «Майорское»… Кравчука пора гнать в шею — такие как он не способствую миру, а лишь отдаляют его», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее народный депутат Украины Виктор Медведчук направил официальное обращение главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову, в котором сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины, находящихся в республиках Донбасса, домой, к их семьям, на подконтрольную Украине территорию.

Медведчук подчеркнул, что согласно статьям 1, 17 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» действующим законодательством ему как народному депутату Украины гарантировано право на протяжении всего срока полномочий парламента осуществлять депутатские полномочия, реализовывать представительские функции украинского народа, а также действовать в защиту законных интересов украинских граждан.