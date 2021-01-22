Луганск, , 17:07 — REGNUM Четыре буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б» доставлены ВСУ на железнодорожную станцию Рубежное (Украина), сообщил 22 января журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Гаубицы, как отметил представитель ЛНР, доставлены для усиления артиллерийских подразделений 14-й бригады ВСУ. Кроме того, ВСУ разместили бронетранспортёр (БТР-80) и боевую машину пехоты (БМП-2) в населённом пункте Светлодарске.

Эти действия ВСУ являются нарушением третьего пункта дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением в Донбассе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 января, завершилось очередное заседание Контактной группы, после которого российская сторона отметила, что Украина настроена на войну с Донбассом.

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