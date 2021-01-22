Симферополь, , 16:59 — REGNUM Крым готов принять главу украинской делегации в трёхсторонней контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кравчука. Об этом заявил 22 января глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Крым открыт для всех желающих объективно и взвешенно оценить обстановку в регионе. Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать», — приводит его слова РИА Новости.

Гемпель выразил уверенность, что после посещения полуострова Кравчуку «будет трудно не признать, что крымчане приняли верное решение в 2014 году вернуться на свою историческую родину, в Россию».

Он также напомнил, что если визит Кравчука в Крым будет носить официальный характер, его поездку нужно будет согласовать с МИД России.

Напомним, ранее Леонид Кравчук в интервью телеканалу «Крым 24» заявил, что хотел бы посетить Крым, но не думает, что сейчас эта поездка принесёт ему «большое удовлетворение» и понравится российской стороне.

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