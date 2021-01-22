Киев, , 16:55 — REGNUM Встреча политических советников «Нормандской четверки», запланированная на 22 января, перенесена, сообщает УНИАН.

Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар в доме престарелых в Харькове — трансляция»

По словам пресс-секретаря главы офиса украинского президента Дарьи Заривной, видеоконференция отложена на неделю.

Заривная «Встреча перенесена, предварительно, на 27 января».

По некоторым данным, перенос связан с происшествием на Украине, в результате которого погибли 15 постояльцев дома престарелых в Харькове.

Читайте также: МВД Украины объяснило, почему на пожаре в Харькове было так много жертв

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «нормандский формат» — это переговоры по реализации Минских соглашений представителей четырёх стран — России, Украины, Франции и Германии.

Читайте ранее в этом сюжете: Встречу в «нормандском формате» перенесли на пять дней — офис Зеленского