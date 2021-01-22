Киев, 22 января 2021, 16:55 — REGNUM Встреча политических советников «Нормандской четверки», запланированная на 22 января, перенесена, сообщает УНИАН.
Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар в доме престарелых в Харькове — трансляция»
По словам пресс-секретаря главы офиса украинского президента Дарьи Заривной, видеоконференция отложена на неделю.
По некоторым данным, перенос связан с происшествием на Украине, в результате которого погибли 15 постояльцев дома престарелых в Харькове.
Читайте также: МВД Украины объяснило, почему на пожаре в Харькове было так много жертв
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «нормандский формат» — это переговоры по реализации Минских соглашений представителей четырёх стран — России, Украины, Франции и Германии.
Читайте ранее в этом сюжете: Встречу в «нормандском формате» перенесли на пять дней — офис Зеленского