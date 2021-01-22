Нью-Дели, , 16:50 — REGNUM Технооптимисты во всём мире проталкивают свои идеи цифровизации всех отраслей экономики, подкупая бизнесменов и чиновников простотой принятия решений и перекладыванием ответственности за такие решения на искусственный интеллект (ИИ). Не менее заманчивым является предложение не только контролировать поведение людей, но и управлять им — именно в эту сторону направлена большая часть исследований и созданных технологий ИИ.

Управление поведением особо остро встает в тех странах, где управляемая ручным способом экономика уходит из-под контроля, вызывая рост безработицы, разрыв между доходами богатых и бедных слоев населения, падение уровня жизни, снижение расходов на социальную защиту, бесплатное медицинское обслуживание и образование.

К таким странам относится и Индия, где, несмотря на рост IT-компаний, высокотехнологичных стартапов, открытий и исследований в области ИИ, не наблюдается сопоставимого роста экономики и улучшения жизни людей. Тем не менее, Индия продолжает идти по пути цифрового контроля, с помощью лидеров мнений доказывая его необходимость.

22 января 2020 года индийский информационный портал BusinessToday опубликовал статью под заголовком: «MindRush 2021: ИИ окажет стремительное воздействие на экономику через 3−5 лет», с обзором выступления генерального директора SoftBank Vision Fund Раджива Мисра на конференции MINDRUSH, посвященному развитию ИИ в Индии. Перевод этой статьи ИА REGNUM предлагает вниманию своих читателей.

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В своём выступлении Раджив Мисра заявил, что бизнес и государственные компании будут использовать технологии ИИ для охвата ими миллиардов людей, а влияние ИИ и машинного обучения на мировой ВВП, включая ВВП Индии, будет гораздо более интенсивным в следующие 3−5 лет.

Говоря о проблемах, вызванных пандемией Covid-19, генеральный директор SoftBank Vision Fund сказал, что в этих условиях необходимо инвестировать в предприятия, которые обеспечивают следующий этап информационно-технической революции с использованием ИИ и больших данных.

«Нам нужно больше индийских технологических компаний, чтобы конкурировать в глобальном масштабе. Нам нужно преодолеть цифровой разрыв, чтобы у каждого была возможность присоединиться к информационно-технической революции», — сказал Мисра.

Он добавил, что по мере того, как Индия продвигается по пути восстановления после пандемии, стране необходимо использовать больше возможностей, предоставляемых ИИ и машинным обучением. Мисра сказал, что в Индии малый бизнес и сельское хозяйство отстают во внедрении технологий, и это отставание может увеличиться в постковидный период.

«Предприятия, столкнувшиеся с пандемией, не смогут восстановиться быстрыми темпами. Им будет трудно конкурировать с теми, кто использует цифровые технологии», — считает Мисра.

По его мнению, бизнесу необходимо прежде всего использовать данные и мобильные устройства, тем более, что смартфоны и дешевые данные имеют широкое распространение, поэтому в будущем только данные и ориентация на мобильные устройства помогут компаниям развивать свой бизнес.

Мисра отметил, что в Индии большая часть роста внедрения IT-технологий приходится на сельские районы. По его словам, логистика высокого уровня и поддержка местных языков могут помочь ускорить развитие в этих областях.

Мисра сообщил, что за последние 12 месяцев пандемия Covid-19 изменила динамику цифровизации, и те, кто не сможет адаптироваться с скорости внедрения IT-технологий, останутся позади.

В этом отношении его больше всего волнуют три сектора — образование, как действенный способ уменьшить неравенство, платежи и здравоохранение.

Раджив Мисра уверен, что после пандемии мир никогда не вернется к прежнему образу жизни.

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