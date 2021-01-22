Варшава, , 16:29 — REGNUM Депутат парламента Польши от «Гражданской коалиции» Дариуш Йонский опубликовал на своей странице в Twitter фотографии вице-премьер-министра республики, главы правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского без защитной маски, что является нарушением правил посещения общественных мест, связанных с пандемией.

Ярослав Качиньский (сс) Rafał Zambrzycki

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

«Маска упала? Напомню, это далеко не первый случай, когда вице-премьер-министр не выполняет правительственные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса в Польше. Будет ли он за это наказан? Вот главный вопрос», — написал политик.

Среди социальных ограничений в Польше действует так называемый «масочный режим», когда при посещении любых общественных мест каждый обязан носить защитную маску, прикрывающую нос и рот. В случае её отсутствия предусмотрены штрафы.

Ярослав Качиньский является одним из сторонников введения ограничительных мер, а также неоднократно выражал обеспокоенность эпидемиологической ситуацией в стране и мире. В частности, в декабре 2020 г. он заявил, что «вышвырнет из правительства любого, кто откажется от вакцинации от COVID-19».

Читайте развитие сюжета: В США число смертей от COVID-19 выросло почти на четыре тысячи человек