Минск, , 16:28 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии завершила расследование и направила в Минский городской суд уголовное дело о подстрекательстве к разглашению врачебной тайны и её разглашении. Обвиняемыми проходят арестованные врач-анестезиолог-реаниматолог минской БСМП Артём Сорокин и журналистка Екатерина Борисевич.

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«Согласно материалам дела Борисевич в период с 12 по 13 ноября 2020 года в нарушение порядка получения, предоставления и распространения информации, составляющей врачебную тайну, без согласия пациента или иных уполномоченных лиц в ходе неоднократных соединений по сетям электросвязи с Сорокиным путем просьб и уговоров склонила его к предоставлению устной информации о пациенте больницы Романе Бондаренко, проходившем лечение и скончавшемся в указанном учреждении 12 ноября 2020 года, а также к передаче через мессенджер Telegram фотокопий медицинской документации Бондаренко», — сказано в официальном заявлении белорусской генпрокуратуры.

Журналистка использовала полученную от Сорокина информацию и электронные фотографии документов для подготовки публикованного 13 ноября 2020 года на портале tut. by материала «Врач БСМП: «У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли».

Генпрокуратура уверена, что не резонансное убийство, по факту которого до сих пор не возбуждено уголовное дело, а именно распространение информации «в том числе ложной, неограниченному кругу лиц и ее противопоставление официальным комментариям госорганов вызвали общественный резонанс и создали атмосферу недоверия к компетентным службам. Это негативно повлияло на состояние правопорядка и повлекло за собой тяжкие последствия — привело к повышению напряженности в обществе, побудило граждан к проведению незаконных массовых мероприятий, иным противоправным деяниям».

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