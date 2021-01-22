Москва, , 16:24 — REGNUM МИД России готов начать немедленные переговоры с Госдепом по оформлению продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщила 22 января официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Комментируя заявление американской администрации о том, что Вашингтон готов продлить ещё на пять лет СНВ-3, официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва приветствует это решение.

Захарова «Готовы, не откладывая, вступить в контакт по линии внешнеполитических ведомств России и США для скорейшего оформления договорённости о продлении Договора о СНВ на пять лет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство НАТО заявило, что все страны альянса поддерживают продление СНВ-3.

Читайте ранее в этом сюжете: Страны НАТО рады решению продлить СНВ-3 — Столтенберг

Читайте развитие сюжета: Генсек ООН оценил решение РФ и США продлить СНВ-3