Минск, , 16:21 — REGNUM Профессия дипломата сегодня «приобрела особое значение». Об этом 22 января заявил Александр Лукашенко в поздравлении работников и ветеранов дипломатической службы Белоруссии с профессиональным праздником.

«Сегодня эта профессия приобрела особое значение. Вы находитесь на переднем крае борьбы за суверенитет Республики Беларусь. От вас зависит укрепление авторитета нашей страны на международной арене, поиск развязок по спорным вопросам, сохранение темпов внешней торговли. От каждого сотрудника как никогда требуется полная самоотдача, ответственное отношение к делу и дисциплина», — цитирует президентская пресс-служба поздравление Лукашенко.

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В нём также сказано, «что белорусские дипломаты, проявляя преданность и патриотизм, опираясь на наработанный опыт и традиции белорусской государственности, способны достойно представлять страну и эффективно защищать ее национальные интересы».

Лукашенко пожелал сотрудникам загранучреждений и МИД Белоруссии под руководством Владимира Макея крепкого здоровья и успехов.

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