Киев, , 16:20 — REGNUM На первой рабочей неделе Верховной рады в 2021 году депутаты будут рассматривать законопроект о народовластии через всеукраинский референдум, заявил прессе сегодня, 22 января, глава партии «Слуга народа» и замглавы соответствующей фракции Александр Корниенко.

Политик напомнил, что этот закон — программное обещание «Слуги народа», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас документ согласован и проработан со всеми международными институтами, а также украинскими экспертами и общественным сектором. В случае его принятия украинцы получат возможность самостоятельно определять, как будет развиваться государство», — отметил Корниенко.

В свою очередь, первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук, также представляющий «Слугу народа», заявил, что именно народ Украины должен выступать главным арбитром в решении самых спорных для страны вопросов.

«А решение украинцев на референдуме должно быть обязательным к исполнению органами государственной власти», — добавил первый вице-спикер.

ИА REGNUM напоминает, что из-за локдауна Верховная рада начнет работу в 2021 году в режиме пленарных заседаний только 26 января. Предполагается, что в этот же день депутаты проголосуют во втором чтении закон о референдуме — ранее в «Слуге народа» неоднократно заявляли, что голоса в поддержку инициативы есть.

Между тем, в оппозиции считают, что законопроект о народовластии на Украине, внесенный в парламент президентом Зеленским, на самом деле ничего общего с народовластием не имеет.

В первом чтении документ был принят еще в июне 2020 года.