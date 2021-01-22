Брюссель, , 16:13 — REGNUM Решение Москвы и Вашингтона продлить на пять лет Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) поддержано всеми странами НАТО, сообщил 22 января журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Nato.int

Столтенберг «Все страны — члены НАТО поддерживают продление ДСНВ, поскольку он имеет огромное значение для всех нас, мы не должны допустить распада ДСНВ».

Генсек военного блока добавил, что продление российско-американского договора в НАТО рассматривают как «начало процесса активизации международных усилий по контролю над вооружениями». По его словам, в СНВ-3 нужно включить новые страны, в том числе Китай, а также расширить список подпадающих под договор вооружений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США согласились на предложение России продлить СНВ-3 ещё на пять лет. Срок договора истекает 5 февраля 2021 г.

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