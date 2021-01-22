Высоцк, Ленинградская область, , 16:21 — REGNUM В Ленинградской области депутат муниципального образования Выборгского района попалась на махинации со служебной квартирой. По данным следствия, она незаконно приватизировала жилую площадь. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 22 января в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

По версии следствия, депутат муниципального совета Выборгского района Ленинградской области от «Единой России» Наталья Кирст решила незаконно приобрести права собственности на служебную квартиру. Обратившись к главе муниципального образования, она утаила, что уже имеет другую жилплощадь. Она ввела в заблуждение главу МО и смогла зарегистрировать право собственности.

Таким образом, считает следствие, Кирст незаконно приобрела право на квартиру стоимостью, на момент регистрации права собственности, более 3 млн рублей.

«Следственными органами Следственного комитета России по Ленинградской области в отношении депутата Муниципального образования «Высоцкое городское поселение» Выборгского района Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — уточнили в в ведомстве.

За это преступление может грозить до 10 лет лишения свободы. В настоящее время следователи принимают меры по обеспечению возмещения материального ущерба.

Отметим, это не единственное крупное мошенничество выявлено среди выявленное в Выборгском районе Ленинградской области. В 2020 году по подозрению в присвоении свыше 800 млн бюджетных рублей был задержан председатель комитета финансов администрации МО «Выборгский район» Ленобласти Александр Болучевский. После чего по этому же делу был задержан глава района Геннадий Орлов. А спустя время следователи увеличили сумму причиненного ущерба до свыше 1 млрд рублей.

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