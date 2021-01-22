Донецк, , 16:07 — REGNUM Четыре десятка огневых провокаций совершили ВСУ за неделю на линии разграничения в ДНР, сообщили 22 января в пресс-службе управления Народной милиции республики.

«Всего за неделю боевики ВФУ (вооружённые формирования Украины — прим. ИА REGNUM) 42 раза нарушили комплекс дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, — сообщили в Народной милиции. — В нарушение второго пункта дополнительных мер противник совершил 40 огневых провокаций».

За эту неделю, по данным Народной милиции ДНР, ВСУ дважды проводили инженерные работы по оборудованию позиций в районах населённых пунктов Пески и Талаковка — в нарушение допмер контроля соблюдения режима прекращения огня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 21 января ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня на линии разграничения в ДНР.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки ВСУ выпустили 64 единицы боеприпасов по территории ДНР — СЦКК

Читайте развитие сюжета: ВСУ обстреляли окраины Горловки из гранатомёта