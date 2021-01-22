Киев, , 16:00 — REGNUM Встреча советников лидеров стран «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина, Франция) перенесена. Об этом сообщила 22 января пресс-служба офиса президента Украины.

«Звонок перенесли предварительно на 27 января», — рассказала пресс-секретарь руководителя офиса президента Украины Дарья Заривная.

Причины переноса встречи, которая должна была состояться в онлайн-формате, не сообщаются.

Напомним, ранее встреча планировалась на 22 января, однако официально эта дата не была утверждена.

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«Нормандская четвёрка» состоит из Украины, а также России, Германии и Франции — стран, помогающих Украине выполнить Минские соглашения и тем самым остановить войну в Донбассе. Гражданская война в Донбассе началась в 214 году после того, как в Киеве произошёл госпереворот, а новое незаконное руководство Украины применило армию и банды «добровольцев» для подавления недовольства в регионе.

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