Подгорица, , 15:45 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович объявил, что подпишет ряд законов, которые парламент снова принял, заявив, что Конституция обязывает его это сделать. В интервью агентству MINA Джуканович заявил, что не подпишет предложения об отзыве семи послов, поскольку, по его словам, это будет означать, что он будет участвовать в клевете на этих людей.

«Конституция недвусмысленна, она не оставляет места для разных толкований или различного поведения президента государства, если он хочет придерживаться ее положений», — сказал Джуканович.

Среди законов, самый резонансный — это закон о свободе вероисповедания, принятие которого в 2019 году вызвало в обществе протест прихожан и священников Сербской православной церкви.