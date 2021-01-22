Киев, , 15:50 — REGNUM Представители предприятий атомной энергетики Украины обратились к правительству страны с просьбой помочь погасить задолженность перед государственной энергетической компанией «Энергоатом». Об этом сообщило 22 января информационное агентство «Украинские новости».

Обращение адресовано главе правительства Украины Денису Шмыгалю, а также и.о. министра энергетики Юрию Витренко.

Авторы письма просят поспособствовать выполнению постановления Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), согласно которому «Энергоатом» сможет получить 5,1 млрд гривен или свыше $180 млн, что составляет примерно пятую часть от общей суммы долга.

«Благодаря чему «Энергоатом» сможет частично рассчитаться с предприятиями, продукция и услуги которых являются критически важными для функционирования атомной генерации. Следовательно, они смогут своевременно выплатить заработную плату своим работникам, оплатить налоги и не останавливать производственную деятельность», — сказано в сообщении.

Послание подписали руководители предприятий «Турбоатом», харьковский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Энергопроект», научно-производственное предприятие «Радий», научно-производственная фирма «Информация и технологии», предприятие «Химимпекс», СНПО «Импульс», предприятие «Высоковольтный союз» и другие.

Все они сошлись во мнении, что в украинской атомной энергетике сложилась критическая ситуация.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский переподчинил энергогенерирующие компании «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» правительству страны.

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