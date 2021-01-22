Москва, , 15:52 — REGNUM Количество участников «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина, Франция) может быть расширено только при наличии консенсуса, какового в настоящее время нет. Об этом 22 января сообщили в МИД РФ.

«Расширение круга участников переговорного процесса возможно только на основе консенсуса, о наличии которого на сегодняшний день говорить не приходится», — приводит слова представителя МИД России ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки украинские силовики восемь раз обстреляли территорию ДНР.