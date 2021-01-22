Вашингтон, 22 января 2021, 15:37 — REGNUM Новый президент США Джо Байден упустил важную возможность надавить на Россию, предложив ей продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет, такую оценку действиям главы Белого дома дал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 22 января на своей странице в Twitter.
Напомним, Болтон известен своей воинственной позицией. В частности, когда бывший президент США Дональд Трамп выстраивал диалог с руководством Северной Кореи, Болтон заявил о том, что ядерное разоружение должно происходить «по ливийской модели».
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