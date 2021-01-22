Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Новый президент США Джо Байден упустил важную возможность надавить на Россию, предложив ей продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет, такую оценку действиям главы Белого дома дал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 22 января на своей странице в Twitter.

«Предложив продлить СНВ-3 на полные пять лет тогда, когда [президент России Владимир] Путин просил лишь об одном годе, Байден допустил свою первую значительную ошибку в области национальной безопасности», — подчеркнул Болтон.

«Байден выкинул на ветер огромный рычаг давления, крайне важный для безопасности США. Это упущенная возможность», — добавил он.

Напомним, Болтон известен своей воинственной позицией. В частности, когда бывший президент США Дональд Трамп выстраивал диалог с руководством Северной Кореи, Болтон заявил о том, что ядерное разоружение должно происходить «по ливийской модели».

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

Читайте также: Strategist: Закончит ли КНДР так же, как и Ливия, — без ядерного оружия?