Берлин, , 15:56 — REGNUM Другие государства не просили Россию о выдаче владельца и капитана судна Rhosus, доставившего груз селитры в морской порт Бейрута в 2013 году. Об этом сообщили 22 января в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«В Генеральную прокуратуру РФ запросы компетентных органов иностранных государств о выдаче и правовой помощи в отношении Гречушкина И. В. и Прокошева Б. Н. не поступали», — сообщили в ведомстве ТАСС.

В ведомстве также напомнили, что капитан и владелец судна — российские граждане. По закону, их нельзя ни выдавать другой стране, ни задерживать на территории РФ для выдачи зарубежным правоохранительным органам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Интерпол объявил в международный розыск российских граждан Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева. Первый — владелец судна Rhosus, на котором в 2013 году в Бейрут привезли 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, второй — его капитан. В розыск объявили также торговца нитратами, гражданина Португалии Жоржи Морейру.

Возгорание аммиачной селитры привело к крупному взрыву в порту Бейрута в августе 2020 года. Селитру везли в Мозамбик, но во время остановки в Бейруте судно признали непригодным для дальнейшей транспортировки.

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